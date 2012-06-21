Президент США Дональд Трамп заявив, що планує передислокувати частину з 9 тисяч американських військових, яких буде виведено з Німеччини, через східний кордон до Польщі. Про це глава Білого дому повідомив під час спільної пресконференції з польським президентом Анджеєм Дудою, який перебував у США з офіційним візитом.
Новина, яку Дональд Трамп оголосив на початку червня, стала сенсацією і в США, і поза їх межами. Американський президент повідомив, що хоче зменшити військову присутність США в Німеччині. Цей крок викликав жорстку критику навіть серед республіканців. Проте Дональд Трамп наполіг на своєму рішенні, мотивуючи його тим, що Німеччина не сплачує достатніх внесків до НАТО. «А Польща – одна з небагатьох країн, яка виконує свої зобов'язання», – зауважив Дональд Трамп.
Наразі в Німеччині розміщено близько 35 тисяч військовослужбовців США та членів їхніх родин. Багато хто вважає це критично важливою базою для військових операцій в Європі, на Близькому Сході та Африці. Дональд Трамп заявив, що хоче зменшити цю кількістю військового контингенту до 25 тисяч.
Критики цього кроку президента США вважають, що зменшення американської присутності в Європі є необачним в умовах посилення російської агресії. На запитання журналістів, що думає про це Анджей Дуда, той відповів, що не може радити президенту США, куди направляти військові сили. Проте він і не заперечуватиме, що просив Дональда Трампа не виводити американських солдат із Європи.
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«Урядового кур’єра»