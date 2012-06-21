Лише девальвація американського долара може врятувати наш світ від дуже великої та всеохоплюючої кризи планетарного рівня. Саме в цьому нещодавно зізналися аналітики датського інвестиційного банку Saxo Bank. Все це та іншу цікаву інформацію вони опублікували у спеціальному докладі, який має назву «Долар-вбивця».
Експерти дійшли до висновку, що американський долар, який є домінуючою валютою у світі вже протягом багатьох десятиріч, справляє велику негативну роль на финансо-економічну систему світу.
У першу чергу, аналітики впевнені в тому, що долар, курс якого, як вони вважають є завищеним, б’є по і без того дуже слабкій економіці країн, що розвиваються. А умовах дефіциту доларової ліквідності дуже складно розраховувати на нормалізацію у світовій економіці.
У банку вважають, що у нас залишився лише один інструмент впливу на таку ситуацію — здешевлення долара. Цікаво, що саме таку думку розділяє все більше і більше представників американського політичного істеблішменту.
Однак і тут питань дуже багато: здешевлення долару може спричинити відповідну девальвацію інших світових валют, приміром, китайського юаня. Китай це зможе зробити задля збереження конкурентоздатності своїх товарів на світовому ринку.
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»