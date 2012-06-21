Американська актриса Анджеліна Джолі має намір переїхати за кордон, як тільки її діти досягнуть повноліття. Про це вона розповіла в інтерв'ю в журналі Harper's Bazaar.
«Я хочу жити за кордоном і буду, як тільки моїм дітям виповниться 18 років. Зараз я повинна знаходитися там же, де вважає за краще жити їх батько», – сказала вона.
Джолі виховує дітей разом з колишнім чоловіком актором Бредом Піттом. Пара розлучилася в 2016 році, після майже десяти років стосунків. Шлюборозлучний процес завершився в квітні 2019 року. У Пітта і Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні. Старший з дітей вчиться в університеті в Південній Кореї. Решта живуть в Сполучених Штатах.
Актриса не уточнила, куди саме планує переїхати, проте мова може йти про Камбоджу, де у неї є будинок, також вона має намір досліджувати африканський континент.
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«Моє улюблене місце знаходиться там, де я ніколи не була. Мені подобається опинитися в центрі чогось нового, поза своєї стихії. Я хочу, щоб і діти росли, подорожуючи і заводячи друзів по всьому світу», – заявила Джолі.
Вона додала, що в наступному році розпочне будівництво будинку в Африці.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»