Нині більшість смартфонів мають частоту оновлення екрану 60 Гц. Це означає, що картинка на дисплеї за одну секунду оновлюється 60 разів. Чим вища частота оновлення, тим плавніше виглядає анімація – саме з цієї причини ігрові смартфони, такі як Razer Phone 2, мають частоту 120 Гц. Але більш висока частота оновлення збільшує навантаження на батарею телефона.
Apple знаменита якістю своїх дисплеїв, але нині в лінійці компанії є лише один продукт, який має частоту оновлення екрану в 120 Гц – це iPad Pro. Але є шанси, що це ненадовго. Так, в мережі з'явилися чутки, що Apple розглядає можливість перемикання частоти оновлення 120 Гц / 60 Гц для iPhone 2020 року. Інсайдер зазначає, що Apple вже обговорювала це з своїми постачальниками OLED-дисплеїв з Samsung і LG. По суті, американська компанія планує реалізувати щось подібне до того, що китайська OnePlus успішно використовує в своєму недавньому флагмані OnePlus 7 Pro.
І хоча нові iPhone, які компанія покаже вже у вересні цього року, будуть максимально схожі на нинішнє покоління, моделі 2020 року, судячи з останніх даних, будуть багато в чому креативними. За словами інсайдера Мінг Чі Куо, в наступному році ми побачимо три iPhone з розмірами екрану 6,7 дюйма, 6,1 дюйма і 5,4 дюйма. Усі три смартфона матимуть OLED-дисплеї, більш тонкі рамки і нарешті позбудуться «чубчика». Цілком ймовірно, що в наступному році може повернутися TouchID, тільки його вбудують в дисплей смартфона.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»