Археологи з Університету Північної Кароліни під час археологічних розкопок на горі Сіон в Єрусалимі, повідомили про друге сенсаційне відкриття сезону 2019 року, вони знайшли беззаперечне свідчення вавилонського завоювання міста у 587/586 роках до н.е.

Археологи знайшли шари золи, наконечники стріл того періоду, а також посуд із залізного віку, світильники та прикраси – золоту та срібну каблучку і сережку, виготовлену у вигляді грона винограду. На іншій ділянці також є ознаки діяльності людей залізного віку, але будівля, розташована під шарами пізніших періодів, і її потрібно ще розкопати.

Нинішня знахідка є однією з найдавніших і, можливо, найвизначніших за своїм історичним значенням, оскільки вавилонське завоювання Єрусалиму є головним моментом в єврейській історії, кажуть вчені.

Знайдені артефакти датовані конкретними подіями і є свідченням вавилонської облоги – це гончарні вироби та лампи, обвуглена деревина і попіл, багато бронзових та залізних наконечників стріл скіфського типу, характерних для цього періоду.

«Ми точно знаємо, що це не якесь сміттєзвалище, а південно-західна частина Єрусалиму залізного віку (8 століття до н. е). Міська зона простягалася від району «міста Давида» на південний схід і аж до Західної гори, де ми проводили розкопки», – розповідає керівник проєкту, професор історії Шимон Гібсон.

«Для археологів шар попелу може означати кілька різних речей, – каже Гібсон. «Це може бути попіл, вибраний з печей, або це локальне місце, де спалювали побутове сміття. Але в нашому випадку поєднання шару попелу з артефактами, зокрема з наконечниками стріл з дуже специфічним орнаментом, вказують на місце спустошення і знищення. Ніхто не викидає золоті прикраси і наконечники стріл у свої домашні смітники».

Наконечники стріл відомі як «скіфські наконечники стріл» було знайдено і в місцях за межами Ізраїлю. Ці наконечники були досить поширеними в 6-7 столітті до н.е.і, як відомо, використовувалися вавилонськими воїнами. Ці знахідки вказують на історичне завоювання Вавилоном Єрусалиму, яке припадає на 587/586 роки до н.е., каже вчений.

Глиняні артефакти також підтверджують наше відкриття. Лампи, зазначає Гібсон, є типовими високошерстними щипцями того періоду.

Гібсон також каже, що знайдені ювелірні вироби «є унікальною знахідкою і чітким свідченням про багатство жителів міста під час облоги». Єдину знахідку ювелірних виробів в Єрусалимі з цього періоду було знайдено в 1979 році в гробниці залізного віку далеко за містом.

Вавилонська облога Єрусалиму тривала довгий час, «бо Цар Седекія не був готовий платити данину Навуходоносору. Результатом цього було знищення міста та Храму», – сказав Гібсон.

Щорічно релігійні євреї в Єрусалимі та в усьому світі моляться і постяться в пам'ять про знищення єврейського храму Бога в Єрусалимі, спочатку вавилонянами в 587/586 роках до н. е., внаслідок чого жителі міста перейшли жити у Вавилон, а потім у 70 р. н. е. єврейську святиню зруйнували римські легіони на чолі з Тітом. Щоб вшанувати пам’ять руйнування Храму Господнього, євреї збираються в синагогах у всьому світу і на площі Західної стіни в Єрусалимі, щоб молитися і оплакувати Тишу Б 'Ав (дев'ятий день в єврейському місяці Ав) за єврейським календарем, яка припадає цього року на 11 серпня.

ДОВІДКА «УК»

Завоювання Єрусалиму вавилонським царем Навуходоносором було лютим і призвело до великих людських втрат, руйнування міста та спалення будинків, грабунку та демонтажу храму царя Соломона Богу. Тодішній правитель Іудейського царства, цар Седекія, намагався втекти з міста зі своєю дружиною, але його впіймали і взяли в полон до Вавилону.

Біблія посилається на голод і страждання, які переживали жителі Єрусалиму під час тривалої вавилонської облоги міста:

«І сталося дев’ятого року його царювання, дев’ятого місяця, дев’ятого дня місяця, прийшов Навуходоносор, цар вавилонський та все військо його, на Єрусалим, і розтаборився проти нього, і побудували проти нього вала навколо. І було місто в облозі аж до одинадцятого року царя Седекії. Дев’ятого дня місяця настав сильний у місті голод, і не було хліба для народу Краю. І пробитий був пролом у мурі міста, і всі вояки повтікали вночі дорогою брами, що при царському садку, бо халдеї були при місті навколо. А цар утік дорогою в степ. А халдейське військо погналося за царем, тай догнали його в єрихонських степах, але все його військо розпорошилося від нього. І схопили царя, і відвели його до вавилонського царя до Рівли, і там його той засудив. А синів Седекії зарізали на його очах, а очі Седекії він вибрав, і скував його двома мідяними кайданами, тай віддав його до Вавилону…

А п’ятого місяця, сьомого дня місяця, – це дев’ятнадцятий рік царя Навуходоносора, вавилонського царя, – прийшов до Єрусалиму Невузар’адан, начальник царської сторожі, слуга вавилонського царя. І він спалив дім Господній та дім царевий, і всі доми в Єрусалимі, і кожен великий дім спалив огнем». (ДРУГА КНИГА ЦАРІВ. 25: 1-9).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»