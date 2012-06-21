В Індії археологи з дозволу місцевої влади і суду провели розкопки на місці стародавнього храму Раджанмабхумі в місті Айодхье, яке вважається рідним для індуїстського бога Рами, і виявили багато цінних стародавніх артефактів, а також залишки святилища.
Як повідомляє The New Indian Express, артефакти почали знаходити ще на стадії прибирання сміття та підготовки ділянки під будівництво нового релігійного комплексу. У цьому немає нічого дивного. Справа в тому, що роботи проводилися в місці, яке священним для себе вважають і індуїсти, і мусульмани.
Зокрема, індуїсти вірять, що в стародавньому місті Айодхья народився Рама — один із найважливіших індуїстських богів. За 2000 тисячі років тут було зведено і зруйновано чимало храмів, а в останні роки навколо місцевих святилищ велися судові суперечки.
Що стосується знахідок, то вони виявилися дуже цінними з наукової точки зору. Зокрема, було виявлено кам'яний артефакт, відомий як Шива-линга — це символ божественної сили, одна з абстрактних ознак бога Шиви.
Крім того, було знайдено сім колон, виготовлених з чорного каменю, шість стовпів з червоного пісковика, а також кілька зламаних ідолів і статуй, що зображують різних індуїстських богів.
Археологи вважають, що сім чорних колон були частиною храму, вік якого понад 2000 років. Раніше вчені знаходили подібні структури такого віку при розкопках інших храмів.
Якщо лабораторний аналіз колон підтвердить попереднє датування, то це може означати, що святилище побудував Вікраамадітья — легендарний індуїстський імператор, який багатьма індусами шанується як ідеальний правитель.
Індійська преса повідомляє, що місцева влада, можливо, свідомо приховувала від громадськості частину археологічних знахідок до тих пір, поки їх не обстежили експерти. Аж надто багато чвар було за це святе місце.
Так, у 1992 році тут зруйнували старовинну мечеть. За легендою, вона була побудована засновником імперії Моголів ще в XVI столітті. Індуїсти вважають, що до мечеті тут стояв храм, присвячений богу Рамі. Можливо, що археологічні розкопки дозволять поставити крапку у цій тривалій релігійній суперечці.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»