Археологи з Університету Валенсії виявили мотузки і фрагменти плетених кошиків епохи палеоліту в бухті Санта-Майра в Аліканте.
Їх знайшли в печері, де колись жили стародавні люди. Вчені виявили фрагменти мотузок, виготовлених з рослин. Це короткі, місцями обвуглені, відрізки. Однак археологи вважають, що мова йде про найбільш стародавні в Європі свідоцтва плетених канатів. Рослина, з якого древні люди робили мотузки – ковила.
Раніше у цій же печері були виявлені шило з оленячого рогу та інші інструменти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»