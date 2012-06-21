Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві стартував відеопроект, присвячений місцевим архітектурним пам’яткам. Ініціатори проекту вважають, що про них треба якомога більше розповідати туристам і місцевим жителям, адже вони неповторні. Перший відеофільм зняли про Кадетський корпус. У майбутньому планують відзняти ролики про будинки: Бахмутського, Глейзера, Мстислава, Дворянського зібрання, Абази; каплицю на вулиці Зіньківській, Полтавський краєзнавчий музей та Святоуспенський собор.
«Після завершення проекту сподіваємося на поступову реставрацію та відновлення найбільших полтавських пам’яток. Головне завдання – зберегти те, що ми зараз маємо, та розвивати нове» ,– говорить очільник громадської організації, яка бере участь у реалізації відео проекту, Віктор Трофименко.
Краєзнавчим відеопроектом опікується Полтавська облдержадміністрація, голова якої, Валерій Головко підкреслив, що ця ініціатива обов’язково матиме успіх. Тому, що вона направлена на розвиток області.
«Полтавщина першою розпочала будівництво споруд у стилі українського модерну. Це і Краєзнавчий музей, і каплиця по вулиці Зіньківській в обласному центрі. А Полтава унікальна своєю містобудівною структурою. Дуже важливо донести все це людям», – зауважив очільник області.