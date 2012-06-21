Британський автовиробник Aston Martin закрив проєкт по запуску у виробництво першого в своїй історії електромобіля Rapid E. Про це повідомило джерело в компанії.
У повідомленні йдеться, що єдиний екземпляр автомобіля стане дослідницьким проєктом для випробувань електричних систем бренду.
Електромобіль Aston Martin Rapid E був представлений в квітні 2019 року на автосалоні в Шанхаї (Китай). Машину оснастили двома електромоторами сумарною потужністю 612 к. с. Від 0 до 100 км год електрокар розганяється за 4,2 с. Запас ходу складає 300 кілометрів.
Всього Aston Martin планував випустити 155 електромобілів Rapid E.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»