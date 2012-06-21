Коли ми чуюємо слово «галактика», то уявляємо щось схоже на Чумацький Шлях (галактика, у якій розташована Сонячна система) – спіральну структуру з декількома рукавами. Але в реальності, як заявляють учені, галактики дуже відрізняються одина від одної за формою.



Бувають спіральні галактики, які в цілому нагадують нашу і виглядають як диски, що обертаються. Бувають галактики у вигляді червоних (або іншого кольору) сфер. Існують сильно деформовані галактики, галактики у вигляді грудкуватих згустків, а також інші структури, побачити в яких зоряне скупчення зможе хіба що досвідчений фахівець.



За словами астрофізика Кемерона Хаммелса з Каліфорнійського технологічного інституту (США), за формою галактики можна відстежити її життєву історію. «На самому базовому рівні галактики діляться на дискові і еліптичні. Дискові галактики (вони ж – спіральні) можна порівняти з смаженим яйцем – там, де у яйця жовток, у галактики знаходиться центр, звичайно це надмасивна чорна діра. Еліптичні галактики не такі. це, як правило, набагато старіші структури, що збереглися з раннього Всесвіту», – каже Хаммелс.



Як зазначив учений, еліптичні галактики прийнято вважати продуктом зіткнення ранніх галактик. «Коли старі галактики стикаються одина з одною, зірки всередині них починають рухатися хаотичним чином, перестаючи обертатися навколо загального центру. У результаті галактика стає еліптичної. Але не завжди. Іноді спіральні галактики стикаються з іншими і зберігають свою форму», – пояснив астрофізик.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»