Наша країна прагне поглибити співпрацю з данськими виробниками для створення спільних підприємств з виробництва обладнання для розмінування українських земель. Про це зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, зустрічаючись із генеральним директором данської компанії Hydrema Яном Вернером Єнсеном в Копенгагені 15 квітня 2024 року.

«Ми високо цінуємо підтримку України Данією в гуманітарному розмінуванні. Машини механічного розмінування Hydrema вже працюють на очищенні території нашої країни. Для нас надзвичайно важливо, що завдяки співпраці з українським виробником компанія локалізувала виробництво в Україні й співпрацює з українським партнером. Тож можливості для поглиблення співпраці на цьому далеко не вичерпані. В Україні цей напрям активно розвивається, і синергія зусиль українських і данських виробників сприяла б пришвидшенню темпів гуманітарного розмінування», — зазначила Юлія Свириденко.

Нині на розмінуванні в Україні працюють дев’ять машин від Hydrema. Потужності компанії дають змогу виробити ще п’ять машин цього року і ще дев’ять — наступного.

«Ми віримо, що спроможності й технології Hydrema можуть робити ще більший внесок у безпеку української землі. Адже компанія вже показала ефективність в досягненні цієї мети. Крім машин, що працюють в Україні, навчили українських фахівців користуватися обладнанням та ремонтувати його в разі поломок чи підривів. Тож завдяки вже вибудуваній співпраці маємо потенціал її наростити», — додала Юлія Свириденко.

Загалом нині в Україні працюють 77 важких машин для гуманітарного розмінування. Торік у Лондоні під час Ukraine Recovery Conference було підписао два меморандуми про локалізацію виробництва обладнання для розмінування з данською Hydrema та хорватською компанією DOK-ING.

Уряд Данії також надає додаткові кошти для дансько-українського фонду, який сприяє залученню інвестицій від данських компаній в Україну. Про це міністр бізнесу Данії Мортен Бедскоу заявив під час Другого інвестиційного форуму з відбудови України, який відкрила перша леді Олена Зеленська.

Ідеться про щонайменше 300 мільйонів крон, або приблизно $43 мільйони, для данських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.

«Ми щиро вдячні Данії за лідерство в підтримці України. Завдяки Дансько-українському фонду ми отримуємо таку необхідну військову та гуманітарну допомогу, а бізнес — широкий спектр комерційного фінансування та інструментів зниження ризиків для компаній, які інвестують і торгують з українськими партнерами. Це важливий внесок в наше відновлення, адже його основою буде саме приватний сектор. І данський бізнес вже цей внесок робить. Понад 100 компаній здійснюють комерційну діяльність з Україною, підтримуючи нашу економіку і наших людей, які героїчно захищають свій дім і працюють заради перемоги», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Данські урядовці зазначили, що й надалі допомагатимуть Україні, бо від цього залежить доля всього світу. Тож було вирішено розширити можливості дансько-українського фонду, щоб данські компанії активніше інвестували в Україну і були захищені від потенційних ризиків.

«Боротьба України за свободу — це наша боротьба за свободу. З додатковими коштами в дансько-українському фонді ми ще раз підкреслюємо, що Данія підтримує невтомну боротьбу України за свободу. Пишаюся, що данський бізнес такий прихильний до України: і компанії, які експортують в Україну, і компанії, які інвестують у країну, і фонди, які різними способами підтримують роботу з відбудови української землі. Це все дуже важливі кроки. Адже всі злочини путіна вимагають однієї відповіді: щоб ми були ще більше разом з Україною», — заявив міністр бізнесу Данії Мортен Бедскоу.

«Жорстоке і незаконне вторгнення росії в Україну мало катастрофічні наслідки для української економіки. Важливо зробити інвестування в Україну максимально привабливим. Адже що сильніша економіка України, то більше шансів виграти війну та швидше відновити мир. Тому уряд надає додаткові кошти на підтримку бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям змогу зробити внесок у відбудову України», — зауважив міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен.

Уряд Данії заснував Дансько-український фонд у березні 2023 року. Він координує зусилля Данії, спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній галузях. Зокрема, створено державну схему позик та гарантій під управлінням Данського експортно-інвестиційного фонду (ДЕІФ) з першим наданим траншем на суму $144 мільйони, спрямовану на реконструкцію критичної інфраструктури України. Співпраця зосереджена на напрямах, у яких Данія має переваги: зеленій трансформації економіки, централізованому тепло- та водопостачанні, суднобудуванні, розвитку портової інфраструктури, транспорту та логістики, інфраструктурі, ефективному урядуванні та підтримці малого і середнього бізнесу.

Джерело: Міністерство економіки