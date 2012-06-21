Астрономи заявили, що вони наблизилися до розгадки таємниці походження Місяця ще на один крок. На думку вчених, комп'ютерне моделювання певних процесів, що відбувалися в космосі майже 4,5 мільярда років тому, представило переконливу версію виникнення супутника Землі.

Вважається, що Місяць утворився в результаті зіткнення ранньої Землі і Тейї. Остання, за припущенням учених, могла бути древньою планетою в нашій Сонячній системі. За розмірами її порівнюють з Марсом.

Фахівці відтворили моделі ранньої Землі і Тейї на комп'ютері і зіштовхнули їх. Відзначається, що використовувалися різні сценарії зіткнення. Так, при певному обертанні і швидкості Тейя зачіпала Землю лише дотично, відбиваючись від неї. При інших показниках два об'єкти об'єднувалися.

Найбільш цікаві результати показала симуляція, де Тейя зовсім не оберталася. У результаті зіткнення в такому випадку утворився клубок матеріалу з масою майже 80% від маси Місяця. Повна маса Місяця утворилася, коли Тейя отримала невелике обертання.

Астрономи також виявили, що у брилах, які осіли на орбіті навколо Землі після зіткнення, є невелике залізне ядро. Воно схоже на ядро Місяця. Зовнішній шар, на думку фахівців, міг утворитися з матеріалів Тейї і Землі, пише BerkshireLive.

Провідний автор дослідження Серджіо Руїс-Бонілья, доктор філософії в Інституті обчислювальної космології Даремського університету, сказав, що експеримент буде продовжено. При цьому він не став стверджувати, що їхнє відкриття і є розгадкою таємниці утворення Місяця.

Відзначається, що моделювання з високою роздільною здатністю проводилося з використанням коду моделювання з відкритим вихідним кодом SWIFT. Дослідження були виконані в сервісі DiRAC Memory Intensive ( «COSMA»), організованому Даремським університетом від імені центру високопродуктивних обчислень DiRAC.

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Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»