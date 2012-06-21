У грудні очікується одне з найяскравіших небесних видовищ – Сонячне затемнення. Також у грудні земляни побачать два зорепади. 14 грудня можна буде помилуватися "зоряним дощем" із сузір'я Близнюки, очікується до 120 метеорів на годину. А в найдовшу ніч року з 21 на 22 грудня буде помітний пік метеорного потоку Урсіди.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Грудень багатий на астрономічні події:

♦ повне затемнення Сонця;

♦ два зорепади;

♦ розпочнеться астрономічна зима і найкоротший день року;

♦ Меркурій у верхньому сполученні з Сонцем (20 грудня);

♦ рідкісне поєднання на небосхилі двох гігантів Юпітера і Сатурна!

Особливо цікаво, що усі ці астрономічні події відбудуться 14 і 21 грудня або поблизу цих дат. Тому їх можна назвати найастрономічними датами цього непростого 2020 року.

14 грудня 2020 року:

Відбудеться повне затемнення Сонця з максимальною фазою = 1,025 о 20:13 за київським часом. Повна фаза затемнення триватиме 130 хвилин і пройде по території Чилі (Чилійський Озерний край) і Аргентини (аргентинський північний регіон Патагонії).

Зорепад із сузір'я Близнюки – максимум метеорного потоку Гемініди, очікується до 120 метеорів на годину. Видимість вночі сприятлива – Місяць у фазі молодика відсутній на нічному небі.

21 грудня 2020 року:

Настане астрономічна зима. О 14:02 за київським часом небесне світило перетне небесний екватор і почне свій шлях у напрямку до весни. Це найкоротший світловий день року, день зимового сонцестояння. Після 21 грудня кожен наступний день буде дарувати нам трохи більше світла. У найдовшу ніч народиться новий світловий рік. До нового року, до 01.01.2021, тривалість світлового дня збільшиться на 7 хвилин!

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Рідкісне поєднання на небосхилі двох гігантів Юпітера і Сатурна, що відбувається раз в століття! В останній раз так близько на небі їх було видно 794 року тому – 4 березня 1226 року.

З 21 на 22 грудня, в найдовшу ніч року, очікується зорепад із сузір'я Мала Ведмедиця – пік метеорного потоку Урсіди. Очікується до 10 метеорів на годину, Місяць не завадить спостереженням.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»