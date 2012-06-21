Подивіться уважно на сузір'я «Змії», ковзніть поглядом у бік північного неба, і ви можете побачити галактику, в якій всередині ще одна галактика, а в ній всередині інша галактика.
Цей космічний об’єкт, що складається з трьох різних галактик відомий як об'єкт Хоаг, спантеличив астрономів з тих пір, як астроном Артур Хоаг відкрив його в 1950 році.
Об'єкт Хоаг – це рідкісна кільцева галактика, що має розмір в ширину майже 100 000 світлових років (трохи більше Чумацького шляху) і розташована в 600 мільйонів світлових років від Землі. На зображенні дивного об'єкта, отриманого космічним телескопом Hubble і обробленого геофізиком Бенуа Бланко, яскраве кільце з мільярдів блакитних зірок утворює ідеальне коло навколо набагато меншої і щільної сфери з червонуватих зірок. У темному проміжку між двома зоряними колами інша кільцева галактика – набагато, набагато далі від нас – визирає, щоб привітатися.
Що тут відбувається, і що розірвало об'єкт Хога надвоє? Астрономи вважають, що на кільцеві галактики припадає менше 0,1% всіх відомих галактик, і тому вони не найпростіші об'єкти для вивчення. Сам Хоаг припустив, що своєрідне утворення кілець у галактиці було просто оптичною ілюзією, викликаною гравітаційним лінзуванням (ефект, який виникає, коли надзвичайно потужні об'єкти згинаються і збільшують світло). Пізніші дослідження з кращими телескопами спростували цю ідею.
Інша популярна гіпотеза припускає, що колись об'єкт Хоаг був галактикою у формі диска, але древнє зіткнення з сусідньою галактикою розірвало дірку в середині диска і назавжди спотворило його гравітаційне тяжіння. Якщо таке зіткнення відбулося за останні 3 мільярди років, то астрономи під час перегляду з допомогою радіотелескопів, могли б побачити деякі наслідки від цієї космічної аварії. Але таких доказів вони не знайшли.
Якщо в центрі об'єкта Хоаг стався космічний збій, це повинно було б статися так давно, що всі докази були зведені нанівець. Маючи лише кілька інших відомих кільцевих галактик, доступних для вивчення (жодна з яких не демонструє абсолютно симетричні характеристики, виявлені в цій), об'єкт Хога залишається загадкою, загаданою в загадці всередині загадки – тобто це космічний турдакен.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»