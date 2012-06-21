Астрономи з Польщі виявили на просторах Чумацького Шляху найменшу блукаючу планету – її розміри приблизно можна порівняти з розмірами Землі чи Марса. Про планету-сироту пише видання Astrophysical Journal Letters.



Вчені відкрили вже понад чотири тисячі екзопланет, які обертаються навколо далеких і близьких зірок нашої Галактики. Але крім звичайних планет, які рухаються на орбіті тієї чи іншої зірки, є так звані планети-мандрівники, або планети-ізгої – вони летять крізь міжзоряний простір і є дуже цікавим об'єктом для вивчення. Дослідники вважають, що такі планети сформувалися як звичайні, але одного разу були викинуті зі своїх зоряних систем у результаті гравітаційних інтерференцій з іншими небесними тілами.



Пошук звичайних екзопланет – все ще досить складне завдання, а пошук планет-ізгоїв виглядає як щось зовсім вже неможливе, але астрономи все ж періодично виявляють такі небесні тіла. Для цього застосовується ефект гравітаційного лінзування, який заснований на здатності масивних об'єктів змінювати траєкторію світлових променів. Тобто, проходячи поруч з масивної планетою, світло далеких зірок змінюється, і вчені фіксують цей факт.

Польські вчені зафіксували коротке мікролінзування, що одержало індекс OGLE-2016 BLG-1928. Ця подія тривала всього 42 хвилини, тому астрономи вирішили, що це явище спровокувала невелика планета. «Моделювання показало, що маса лінзи приблизно дорівнює масі Марса і поступається масі Землі. Ми знайшли найменшу з блукаючих планет», – зазначив Радослав Поліський, співробітник Астрономічної обсерваторії Варшавського університету.

Наразі список відомих планет-сиріт налічує всього 22 об'єкти. Однак передбачається, що в дійсності у нашій Галактиці таких тіл мільярди. Але спостерігати за ними вкрай складно, адже, на відміну від звичайних планет, такі тіла не можна помітити за впливом на материнську зірку або її випромінюванням. Для цього доводиться використовувати більш тонкі методи, такі як мікролінзування – спотворення світла розташованих більш далеких об'єктів, на тлі яких проходить темна гравітаційна маса. Чим легша і компактніша планета, тим складніше її помітити.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»