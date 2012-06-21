Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Туреччині пройшов Міжнародний музичний онлайн-конкурс, у якому взяли участь солісти і музиканти багатьох країн світу. Особливий успіх випав на долю представників Сумщини — артистки обласної філармонії солістка Лариса Мухіна та музиканти Тетяна Сурган і Олена Когут (відповідно скрипка і рояль) отримали головну відзнаку цього музичного форуму.
Як повідомив сайт Сумської обласної філармонії, перемогу сумчанкам принесли виконані ними всесвітньо відомі твори «AveMaria» Майкла Лоренца та «Granada» Агустіна Лара.