Протягом останніх днів у пунктах пропуску на західній ділянці кордону фіксували прогнозоване збільшення пасажиро-транспортного потоку. Адже після новорічних і різдвяних свят на виїзд з України до країн Європейського Союзу повертаються співвітчизники, які там тимчасово проживають або навчаються. Скупчення транспортних засобів спостерігали майже у всіх пунктах пропуску, а на окремих напрямках значні.
Як повідомляє адміністрація Державної прикордонної служби, пропускна спроможність пунктів пропуску не дає змоги одночасно забезпечити оформлення великої кількості транспортних засобів. Щоб розвантажити пункти пропуску і пришвидшити оформлення громадян, Держприкордонслужба збільшила кількість прикордонних нарядів, посилила режимні заходи в пунктах пропуску, постійно відбувалися обмін інформацією та взаємодія із суміжними країнами, які також відкривали додаткові смуги руху. Нині фактично всі пункти пропуску розвантажено. Незначна кількість транспорту перебуває лише на окремих напрямках.