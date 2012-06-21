Не однією лише пандемією коронавірусу живуть нині громади Черкащини. Більшість із них не забуває про життєво важливі поточні справи. Приміром, Балаклеївська громада, що в Смілянському районі добре подбала про чистоту та благоустрій території. Тут відремонтували дороги, здійснили реконструкцію освітлення і вже підготували місцеві пляжі до літнього відпочинку людей.
Як розповів голова Балаклеївської громади Ростислав Ситник, із початку весни майже на всіх вулицях прогрейдеровані та підсипані щебнем ділянки, які потребували ремонту. Упорядкували зону відпочинку, зокрема береги ставків. Туди завезли пісок, аби дозвілля на пляжах під новенькими навісами було максимально комфортним. Подбали й про земляну греблю між двома ставками, таким чином запобігши її руйнуванню. Ще раніше тут встигли повністю благоустроїти кілька вулиць та здійснити ямковий ремонт решти шляхів. Нині триває ремонт дороги державного значення, яка проходить через Балаклею. Дорожники повністю замінюють асфальтне покриття, вирівнюють узбіччя, очищають водовідвідні канали.
А ще нинішнього року планують оновити найважливішу частину однієї з основних доріг села — вулиці імені Андрія Буця.
Село на очах кращає, стає ошатним. Не дарма сюди із задоволенням навідувалися туристи з різних куточків України, на що сподіваються у селі і надалі.