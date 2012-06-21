Банки України другий рік поспіль завершили рекордним прибутком, отримавши за підсумками 2019-го позитивний фінансовий результат на рівні 59,6 мільярда гривень.
За інформацією, розміщеною на сайті НБУ, порівняно з показником за 2018-й прибуток українських банків зріс майже втричі. Згідно з наведеними даними, доходи банків за рік зросли на 19,5% — до 244,4 мільярда гривень, а витрати — на 1,4%, до 184,8 мільярда, повідомляє УНІАН.
Нагадаємо, що банки України у 2018 році отримали 22,3 мільярда гривень чистого прибутку, що стало максимальним історичним показником. Цьому передували чотири неприбуткові роки для банківської системи зі збитками 26,5 мільярда гривень у 2017-му, 159,4 мільярда гривень — у 2016-му, 66,6 мільярда — у 2015-му та 52,7 мільярда гривень — у 2014-му.