Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Де в Черкасах можна випити чистої води тепер можна дізнатися через мобільний додаток. Він допоможе віднайти її якнайближче та підкаже коли і за яку ціну можна придбати чи набрати безплатно. Мобільний додаток розробила команда з робототехніки Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. Школярі вирішили дослідити саме якість питної води та точки її розташування в обласному центрі. Загалом зробили 150 аналізів. Усі «питні» пункти нанесли на карту додатку «Знайди чисту воду». Крім того, тут можна знайти й позначення обласних природних джерел питної води.
Загалом школярі працюють Lego-командою півроку. Комплект відповідних конструкторів для роботи гуртка з робототехніки школа-інтернат придбала ще торік за кошти обласного бюджету. За цей час команда встигла перемогти в обласних змаганнях з робототехніки та стати чемпіонами України на фестивалі FIRST® LEGO® LEAGUE, який відбувся у Києві. Незабаром учні санаторної школи-інтернату представлятимуть Черкаси на фестивалі робототехніки в Естонії разом з Lego-командою із золотоніської гімназії.
За допомогою наборів конструкторів Lego діти легше опановують хімію, біологію, фізику, а зібраних роботів програмують самотужки. На Черкащині вже провели два регіональних турніри з робототехніки. Майже сотня команд демонструвала свої напрацювання. Проект з оснащення шкіл комплектами конструкторів Lego започаткований з ініціативи облдержадміністрації. Нині такі конструктори є у 24 школах Черкащини.