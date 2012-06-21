Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Замість того, щоб з першого серпня перейти до чергового, п’ятого етапу виходу з карантину, який передбачає відкриття ярмарків та проведення масових культурних заходів, Брюссель збирається запровадити додаткові обмеження і пригальмувати вихід з карантину.
За словами прем’єрміністерки Бельгії Софі Вільме, влада вирішила піти на цей крок, щоб запобігти стрімкому зростанню кількості випадків захворювання на коронавірусну інфекції, щоб таким чином зупинити виникнення другої хвилі пандемії.
«Ситуація у нашій країні швидко змінюється. Поки що кількість хворих, випадків госпіталізації та смертей перебуває під контролем, але ми знаємо, що незабаром ця статистика зміниться у несприятливий бік», – сказала очільниця уряду під час пресконференції, яка відбулася учора у Брюсселі. Вона також відзначила, що Бельгія не єдина країна у Європі, «де вірус знову підвів голову». «Наша мета зрозуміла: уникати нового жорсткого каратину», – наголосила Софі Вільме.
Серед обмежувальних заходів, які повертає бельгійська влада, – зменшення так званої «соціальної бульбашки» – кількості людей, з якими дозволено близьке спілкування, з десяти до п’яти чоловік. Та й цій бульбашці необхідно зберігати усі заходи безпеки: триматися на відстані та за необхідності надягати маску.
Якщо досі у Бельгії були дозволені масові заходи за участі 200 чоловік у приміщенні і 400 – на відкритому повітрі, то тепер кількість учасників зменшується до 100 і 200 чоловік відповідно. Ось вже другий тиждень у країні діє правило обов’язкового носіння маски у всіх громадських місцях. З минулої суботи усі відвідувачі кафе та ресторанів зобов’язані повідомляти адміністрації закладу свої ім’я та номер телефону, щоб з ними було можливо зв’язатися на випадок виявлення короновірусу у когось з відвідувачів. Бельгійська влада радить роботодавцям продовжувати практику роботи на відстані. А щодо шопінгу, то тут повертається правило – покупки робить одна людина від родини, яка перебуває у приміщенні магазину не довше 30 хвилин.
Проте найважливішим засобом боротьби з коронавірусом залишається самосвідомість кожного громадянина. «Що я можу зробити, щоб вберегти від хвороби себе та своїх близьких? Ми повинні весь час ставити собі це запитання», – сказала Софі Вільме.