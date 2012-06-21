Давній Глухів на Сумщині став місцем проведення другого всеукраїнського фестивалю дерев’яної скульптури, в якому взяли участь майстри з різних куточків країни. Захід проходив у двох локаціях: сквері імені Бортнянського та Березовського, що в центрі міста, і на території аеропорту «Глухів».
Хоч скульптори працювали в різних місцях, усіх об’єднувало прагнення продемонструвати вміння працювати з деревом, щоб воно заговорило і розповіло про себе в тому чи тому образному виконанні.
Якщо у першій локації домінували ярмарково-виставкові мотиви, які привернули увагу багатьох прихильників готових виробів, то за містом фестиваль більше нагадував пленер, учасники якого виготовляли скульптури з авіаційно-повітряним ухилом, бо обов’язковим елементом мали стати… крила. Тож майстри запропонували цілу серію розкрилених творів, з-поміж яких чи не найбільш колоритним виявився козак з булавою і крилами, якого подарували Глухову. Як, до речі, й інші вироби, що поповнять експозиції місцевих музеїв.
У заході брали участь не тільки ветерани скульптурного мистецтва, а й молодь. Зокрема Григорієві Негоді із села Шатрище Ямпільського району недавно виповнилося 88 років, а вихованцеві патріотичного клубу «Гард» Андрієві Щикотю — 13.