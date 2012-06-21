57 держав-учасниць ОБСЄ, неурядові організації цих країн та представники громадянського суспільства взяли участь у щорічній нараді Організації з огляду імплементації зобов’язань держав-учасниць у людському вимірі.
Ця нарада — найбільший і найавторитетніший форум ОБСЄ в галузі основоположних прав і свобод людини, верховенства права, демократії, толерантності та недискримінації. Україну на цьому форумі представляє заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович. Вона доповіла делегаціям країн-учасниць про основні досягнення нашої країни у галузі протидії торгівлі людьми.
В Україні зросла кількість ідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Так, у 2017 році Мінсоцполітики встановило статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 198 громадянам, що на 88% перевищило показник 2016 року (110 осіб) та у 2,5 раза більше за показник 2015 року (83 особи). Крім того, протягом І півріччя 2018 року Мінсоцполітики встановило статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 112 громадянам, що перевищує показник кількості встановлених статусів за весь 2016 рік (110 осіб).
Серед проблемних питань сьогодення — окупація Криму та частини території Донецької та Луганської областей, де випадки порушення прав людей, зокрема дітей, набувають систематичного характеру.
Також однією з проблем є вербування громадян України для роботи за кордоном як наркокур’єрів, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики. На сьогодні до Національної поліції звернулося понад 300 родичів осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі у Росії.
Заступник міністра закликала всі держави-учасниці наради об’єднати зусилля для пошуку механізму боротьби з торгівлею людьми, який, зокрема, дасть змогу захистити права осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Воєнні дії збільшують кількість випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі та потребують особливої уваги до дотримання прав жінок і чоловіків різних соціальних груп.
Крім того, на засіданні, присвяченому обговоренню питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, Наталія Федорович доповіла: за останні два роки в Україні почали роботу сім центрів допомоги жінкам, що постраждали від домашнього та гендерного насильства.
Наталія Федорович повідомила про нові нормативно-правові акти: Національний план дій виконання рекомендацій CEDAW щодо реалізації Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року; Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року; зміни до Національного плану дій щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року.
Посадовець вказала й на позитивні зміни в законодавстві у галузі протидії домашньому і гендерно обумовленому насильствам: має чинність закон про запобігання та протидію домашньому насильству. У ньому закладено всеосяжний підхід до реагування; внесено зміни до Кодексу про адміністративні порушення, Цивільного процесуального кодексу, закону про судовий збір, домашнє насильство нарешті підпадає під дію Кримінального кодексу.
Нині в Україні допомогу постраждалим надають 46 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, що діють в десяти областях України (охоплюють 48 міст і 47 районів), включно з віддаленими поселеннями й населеними пунктами біля лінії розмежування.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»