12 червня 2017 року українці прокинулися у своєрідному європейському вимірі. Опівночі їх зустрів повноправний безвізовий режим з країнами-членами ЄС.
Хворіти взагалі неприємно, але в чужій країні, та й ще під час відпустки - це подвійно прикро. Що ж робити, щоб звести ризики до мінімуму і як можна швидше одужати.
Візьміть з собою аптечку
Більшість незначних проблем зі здоров'ям можна легко вирішити самостійно, якщо завчасно подбати про вміст аптечки. Обов'язково покладіть туди ліки від розладу шлунка, адже харчові отруєння – найпоширеніша хвороба мандрівників. У незнайомій країні, вашому організму може бути складно впоратися з новою кухнею, бактеріями і водою, тому такі препарати, як іммодіум, смекта, лоперамід, панкреатин форте або звичайне активоване вугілля, стануть справжнім порятунком.
Ще одним необхідним компонентом вашої аптечки повинен стати ібупрофен. Він позбавить від лихоманки, болю в суглобах і зменшить запалення м'язів. Для порізів і ран захопіть бинт, пластирі і мазь з антибіотиком, для опіків – пантенол.
Не можете впоратися самотужки - зверніться до лікаря
Якщо ви вивихнули кісточку, помітили на шкірі висип або не можете збити температуру, зверніться за допомогою до фахівців. Пам'ятайте, що лікарі тієї країни, де ви знаходитеся, знають набагато більше про місцеві віруси і захворюваннях, ніж ви, тому напевно зможуть поставити правильний діагноз. Якщо ви зупинилися в готелі, поцікавтеся, чи немає у них медичного кабінету. З застудою і порізами його співробітник точно впорається.
У критичних ситуаціях звертайтеся в посольство
Якщо проблеми зі здоров'ям серйозніші, наприклад, нещасний випадок або автомобільна аварія, варто зв'язатися зі страховою компанією і представником туроператора. Стандартна страховка компенсує вам до 30 000 євро. Правда, в Європі цієї суми вам може не вистачити, і тоді доведеться в терміновому порядку просити вислати решту суми когось із близьких.