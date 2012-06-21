600 сосон днями привезли небайдужі до Рівненського зоопарку аж з Володимирецького району області, найнявши машину власним коштом.
У лісі місцеві помітили цілу гору безжально зрубаних хвойних. Їх, вочевидь, з якихось причин не забрали горе-бізнесмени ще в переддень новорічних свят. «Люди знали, що наші звірі потребують зеленого корму, тож і подарували їм вітаміни, за що ми щиро вдячні, — каже директор зоопарку Олег Павлюк. — Дерева свіженькі, притрушені снігом, для годівлі саме те, що треба».
Раніше зоопарк звертався до рівнян із проханням привозити новорічні дерева, але нині відмовився від ідеї. По-перше, у квартирах хвойні пересихають, по-друге, на них сміття, частинки скляних іграшок, що, безперечно, шкодить тваринам.
Свіжим зеленим кормом уже залюбки смакують копитні — кози й вівці, для яких це мінеральна добавка. А для хижаків — і збагачення раціону, й урізноманітнення харчів.
До слова, Рівненський зоопарк один із наймолодших в Україні. Тут у максимально наближених до природних умовах мешкають 150 видів тварин, 24 з яких вписано в Червону книгу. Його територію 13,5 гектара визнано об’єктом природно-заповідного фонду.