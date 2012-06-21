Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
З ініціативи департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації в області триває третя «Школа культурних студій – навчаємося ефективно впливати на зміни у своїй громаді». У розмаїтих тренінгах, лекціях, культурному дозвіллі, панельних дискусіях беруть участь понад сто бібліотекарів з районів та об’єднаних територіальних громад. Після завершення заходу вони отримають сертифікати.
Наразі ж, а інформацією прес-служби ОДА, привітати учасників школи прийшов очільник області Олег Синютка. Він зазначив, що праця бібліотекарів є надзвичайно важливою та потрібною. Нині ж бібліотечна справа, безперечно, потребує змін. А директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Мирослава Туркало переконана, що надто важливо для розвитку книгозбірень у громадах вийти із звичної зони комфорту, спробувати та запровадити нові цікаві інтерактиви. Бібліотека у співпраці з іншими інституціями має перетворитися на активну локацію для громади.