Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На базі Путивльської центральної районної бібліотеки на Сумщині відбувся краєзнавчий день, присвячений фольклорній спадщині горюнів, нащадки яких сьогодні мешкають у низці населених пунктів Путивльського та Білопільського районів.
Відвідувачі мали змогу віртуально відвідати Музей із численними предметами побуту населення, що сформувалося майже п’ять століть тому в районі Посейм’я, послухати пісні у виконанні неперевершеної Лукерії Кошелєвої, якій незабаром виповниться 95 років, дізнатися багато цікавого про представників автохтонного поселення від краєзнавця протоієрея Олександра Чурочкіна, який давно вивчає горюнську культуру.
Духовний захід змістовно доповнили пісні у виконанні відомого фольклорного колективу «Ярославна», який продовжує фольклорні традиції горюнів.