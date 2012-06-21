Науковці з американського Університету Брігама Янга виявили, що біг пов'язаний зі зміцненням пам'яті. Це підтвердив експеримент на мишах, яких розділили на дві групи: перша бігла по 5 км щодня (у колесиках) упродовж місяця, а друга – нічого не робила. Щоправда, половину піддослідних з кожної групи змушували відчувати стрес: миші змушені були плавати у холодній воді та йти по платформі вверх.
У той же час у тварин відслідковували здатність до запам'ятовування. Щодня вони проходили лабіринт, який не змінювався. У результаті експерименту науковці виявили, що миші, які мали фізичне навантаження і (або) стрес, значно швидше і краще могли пройти лабіринт, аніж інші.
Вчені пояснюють, що біг здатен зменшити вплив стресу на частину головного мозку, яка відповідає за пам'ять. Тому легке навантаження дозволяє не лише покращити настрій, схуднути та почуватися у тонусі, а й краще запам'ятовувати потрібні речі.