Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Новій Каховці Херсонської області відбулися урочисті заходи з нагоди зустрічі особового складу підрозділів військової частини А1736, а саме: військовослужбовців 57-ої окремої мотопіхотної бригади, які повернулися з району виконання бойових завдань у зоні проведення операції об’єднаних сил.
Як зазначив на урочистостях заступник командувача військ оперативного командування «Південь» з територіальної оборони генерал-майор Броніслав Жуковський, – «протягом всього часу існування бригади бійці проявляли мужність та патріотизм під час виконання бойових завдань. За високу стійкість державні нагороди отримали більше 500 військовослужбовців, і понад 600 – відзнаки Міністра оборони та Начальника Генерального штабу. Дякую керівництву області та жителям Нової Каховки за гостинність та сприяння розміщенню нашого підрозділу на Херсонщині».
57-а окрема мотопіхотна бригада оперативного командування «Південь» Сухопутних Військ України Збройних Сил України брала участь у бойових діях, а саме, 5 листопада 2014-го року управління бригади вступило в Донецьку область для виконання завдань АТО, де приєдналось до батальйонів, які вже на той час вели бойові дії. У січні та лютому 2015-го року особовому складу підрозділів забезпечення та управління також довелося брати участь у боях. Особовий склад допомагав евакуйовувати поранених десантників з Донецького аеропорту, обороняти Вуглегірськ та Дебальцеве. З серпня 2016-го до червня 20170го року бригада та батальйони знаходилися на бойовому чергуванні в Херсонській області по лінії узбережжя Азовського моря на кордоні з тимчасово окупованими територіями АР Крим. 3 червня 2017 року по теперішній час військові виконують бойове завдання на території Донецької області в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Донецьк».
– Наш півторарічний шлях до визначення пунктом постійної дислокації для вже нашої 57-ї бригади саме Херсонщини сьогодні завершився, – зазначив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. – Тепер тут друга домівка бійців. Робота влади полягала не тільки у перемовинах з вищим військовим командуванням щодо місця розміщення, але й у вирішенні інших важливих завдань, а саме, – забезпеченні матеріально-технічно базою, приміщеннями, вирішенні побутових питань. Все вдалося і тепер ми вітаємо бійців у Херсонській області.
Андрій Гордєєв повідомив, що разом з військовим командуванням клопотатиме перед Верховним Головнокомандуючим, Президентом України про присвоєння 57-й бригаді імені Костя Гордієнка. Під час заходу бійців 57-ї окремої мотопіхотної бригади благословив молитвою та провів освячення голова відділу військового духовенства Херсонської єпархії протоієрей Ігор Семеніхін. Особовий склад було нагороджено медалями та почесними грамотами. Наприкінці відбувся парад військової техніки, яка знаходиться в розпорядженні 57-ої окремої мотопіхотної бригади.