Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як стало відомо з офіційних джерел, оприлюднених в ЗМІ відомості про нібито побиття групи хасидів в Умані, насправді не відповідають дійсності. У повідомленнях йшлося, що біля могили цадика Нахмана українці на ґрунті антисемітизму нібито побили євреїв. Однак у Національній поліції заявили, що такої бійки насправді не було.
Аби з’ясувати на місці, що сталося, після появи у ЗМІ згаданих повідомлень до Умані виїхала група правоохоронців. Вивчивши всі обставини, працівники поліції переконалися, що ніяких звернень ні до правоохоронців, ні до медиків через наслідки конфлікту між хасидами та місцевими жителями не було. Та й самої бійки — також. За інформацією сектору комунікації обласного управління Національної поліції в Черкаські області, насправді між окремими групами хасидів та місцевих жителів сталася суперечка, можливо, з елементами сварки, але не бійка, і незабаром конфлікт мирно залагодили самі його учасники.
Однак, про всяк випадок, в Умані посля конфлікту поблизу синагоги, за повідомленням пресслужби міської ради, посилять охорону могильного комплексу рабі Нахмана та продовжать оснащення вулиць засобами відеоспостереження.