Для пацієнтів з невропатією, хронічним станом, від якого страждають від 7 до 8% населення, сильний біль і чутливість – це повсякденна реальність. При цьому ефективних ліків від такого болю досі не було.
Вчені з Європейської лабораторії молекулярної біології в Римі ідентифікували особливий клас нервових клітин, які відповідають за чутливість навіть до найменших дотиків. Саме вони викликають біль у людей, які страждають невропатією. Дослідники створили хімічну речовину, яка реагує на світло і вступає у взаємодію з такими клітинами. Після ін'єкції з речовиною уражену ділянку шкіри піддають дії світла наближеного до інфрачервоного діапазону, і задіяні нервові клітини буквально втягуються під шкіру, ховаючись із поверхні. В результаті чутливість пацієнта притупляється, і він перестає відчувати невропатичний біль.
У шкірі є безліч найрізноманітніших типів нервових клітин, які викликають різні відчуття, від вібрації, холоду, спеки або болю. На такі клітини лікування світлом не діє, шкіра всього лише перестає надмірно бурхливо реагувати на малі дотики, на зразок лоскоту, вітру тощо.
Вчені вже провели досліди на мишах з невропатією, і з'ясували, що після подібного опромінення хворі миші цілком нормально реагують на дотики. Ефект від терапії триває кілька тижнів, після чого нервові закінчення відростають знову, і найменший дотик знову може викликати біль.
Дослідники вже провели попереднє дослідження людської шкіри. Склад тканини і характеристики людських нейронів виявилися подібними до нейронів мишей, тому новий метод цілком може працювати і у людини.