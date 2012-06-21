У медичному закладі, який є одним з п’яти опорних для усієї Луганщини, відкрили оновлене терапевтичне відділення. Загалом тутешні відділення мають сучасне обладнання. Тутешнє акушерсько-гінекологічне відділення вже тривалий час надає медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям як Біловодського, так і низки сусідніх районів. Та от терапевтичне відділення потребувало осучаснення.
«Ремонтні роботи у відділенні не проводились жодного разу з моменту введення в експлуатацію будівлі лікарні»,— зазначив генеральний директор КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня» Роман Чередниченко.
Ремонтні роботи вдалося виконати завдяки коштам, що були виділені з бюджету об’єднаної територіальної громади — загалом майже 4 мільйони гривень. До того ж лікарня отримала велику гуманітарну допомогу з Європи. Тож сучасні функціональні механічні ліжка, ортопедичні матраци, приліжкові столики допомогли облаштувати не тільки оновлене терапевтичне відділення, а й інші підрозділи лікарні.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»