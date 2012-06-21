Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Комісія при Мінрегіоні загалом погодила вже 2052 інфраструктурні проекти 571 об’єднаної територіальної громади на загальну суму 1,66 млрд грн. Отже нерозподіленими залишаються 240 млн грн коштів субвенції. 94 об’єднані громади усе ще не мають погоджених комісією проектів.
Усі об’єднані громади Донецької, Закарпатської, Київської, Луганської, Полтавської, Харківської, Хмельницької та Черкаської областей вже мають затверджені проекти на всю, або майже всю суму субвенції.
Найбільше громад, які не мають погоджених комісією проектів, у Тернопільській (16) Миколаївській (12) Дніпропетровській та Чернігівській (по 11), Херсонській (10) областях.
Термін подачі таких проектів на розгляд комісії звершується вже у червні.
Нагадаємо, держава надає підтримку об’єднаним територіальним громадам, зокрема у питаннях відновлення та розбудови інфраструктури їх територій. Для цього у Державному бюджеті на 2018 рік передбачено 1,9 млрд грн. Ці кошти спрямують на розвиток інфраструктури 665 об’єднаних громад, створених у 2015-2017 роках.