Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві триває обговорення проекту першої у місті теплоелектростанції на біопаливі, яку планують звести на території турбомеханічного заводу, на площі приблизно 20 гектарів.
Проект розробляли майже рік, – повідомив директор ПП «ТАМ Урбаністика» Дмитро Вадімов. За його словами, на ТЕС, можливо, встановлять дві турбіни потужністю – 6 Мвт кожна. Паливом для станції будуть тріски, деревина, пожнивні рештки рослин. Енергію використовуватиме ініціатор проекту турбомеханічний завод – для власних виробничих потреб. Надлишки продаватимуть за «зеленим тарифом» місцевим тепло- та обленерго. На заводі вже готуються до реалізації проекту – збудували 10 свердловин, котельні, закупили насоси.
Фінансуватимуть будівництво станції окрім заводу українські та іноземні інвестори. Також планують взяти кредити та залучити кошти з різних програм. Замовник проекту – управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому. Триватиме обговорення проекту до 29 червня.