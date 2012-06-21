На Селищанському цукровому заводі в Корсунь-Шевченківському районі на Черкащині запрацював біогазовий комплекс потужністю 7,5 МВт. Це спеціальна станція, яка в період роботи заводу може переробляти буряковий жом і мелясу, натомість завод отримує біогаз для потреб виробництва.
Після закінчення сезонної кампанії біогазова установка може використовувати законсервований буряковий жом або інші відходи. Електроенергія з комплексу надходить у загальну мережу за «зеленим» тарифом. Однією зі складових успішної роботи станції стала сучасна біогазова лабораторія. Завдяки її контролю оператори постійно спостерігають за процесом у реакторі й можуть розрахувати оптимальну норму завантаження сировини. До речі, такі установки продуктивно працюють у всьому світі. Очищений на спеціальному обладнанні біогаз — це аналог природного газу, який можна використати для технологічних потреб цукрового заводу. У такий спосіб значно підвищується ефективність його роботи.
Біогазовий комплекс у селі Селище, вважають фахівці, за досконалістю перебуває на рівні найкращих європейських зразків. Тут встановлено сучасне очищення газу від сірки. Все устаткування німецького виробництва працює без збоїв і не потребує ремонтів.