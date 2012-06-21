Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Під час роботи на полі поблизу села Стара Миколаївка Костянтинівського району на Донеччині один із комбайнерів помітив невідомий предмет прямо під зернозбиральним агрегатом. Після повідомлення про небезпечну знахідку на місце пригоди виїхали піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Донецькій області. Фахівці виявили тут, а згодом знешкодили 122-міліметровий снаряд від реактивної системи залпового вогню «Град» – чергове нагадування про російську агресію та тривалу гібридну війну.
А ось у Маріуполі місцевий житель несподівано натрапив на сліди вже давно минулої Другої світової війни. Дядько взявся за будівництво на подвір’ї власного будинку у центральному районі міста, але коли побачив у землі підозрілі предмети, змушений був припинити роботу і викликати рятувальників. Представники піротехнічного підрозділу невдовзі ідентифікували знайдене як вибухонебезпечні артилерійські снаряди калібру 45 міліметрів, які тут пролежали понад 70 років. Піротехніки вилучили боєприпаси і ще раз ретельно перевірили територію.