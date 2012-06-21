Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
– Я піднімаю келих шампанського за мир, щасливе дитинство та благополуччя країни. І закликаю активно долучатися до аукціону… – З такими словами голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль звернувся до учасників благодійного балу, який з нагоди Міжнародного дня захисту дітей минулої суботи відбувся в атріумі головної адмінбудівлі краю.
Під патронатом керівника краю за Карпатами ця доброчинна акція відбулася вже втретє. Про зростання її популярності свідчить хоча б те, що нині зібрано рекордну суму коштів, які будуть спрямовані на підтримку дітей із обмеженими можливостями. У стінах історичної будівлі з благородною метою зійшлися керівники дипломатичних відомств, представники влади та політикуму, бізнесмени і меценати, культурна інтелігенція Закарпаття. Вони підтвердили, що європейські традиції благодійності, милосердя, готовності прийти на допомогу ближньому продовжуються.
Мистецьку атмосферу на вечорі створювали симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії, біг-бенд Ужгородського музичного коледжу, хореографічна група Заслуженого академічного Закарпатського народного хору, заслужений артист України Олександр Садварій, а також клуб спортивного танцю «Грація». З інтересом була сприйнята колекція дизайнерського вбрання від Оксани Василян.
Благодійні внески меценати робили в тематичній фотозоні, а ще – через продаж на благодійному аукціоні художніх творів вихованців Вільшанського дитячого будинку-інтернату. Саме їм будуть спрямовані понад 177 тисяч гривень зібраних коштів. Їх керівництво дитячого будинку-інтернату витратить на спортивне обладнання, а також нове аудіо-оснащення закладу.
У Вільшанському будинку-інтернаті на повному державному утриманні проживають 175 осіб із особливими потребами, у тому числі 48 – віком від 4 до 18 років.