Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Набули популярності курси самозахисту для жінок «Впевнена відсіч».
Наразі дівчата розпочали тренування фізичних навичок самозахисту під керівництвом кращих інструкторів, де залюбки відпрацьовують прийоми на курсантах Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.
Як повідомляє громадська організація Кризовий медіа центр «Сіверський Донець», котра за підтримки ІСАР Єднання та за фінансової підтримки Програми ООН з відновлення та розбудови миру, реалізує проект курсів самозахисту для жінок «Впевнена відсіч», у заняттях приймає участь 25 жінок.
«Бойові дами» вже відвідали заняття з психологом, на якому мали змогу зайнятися арт-терапією, визначити за допомогою тестів свій рівень агресії та отримали консультації щодо підвищення або зменшення цього рівня.