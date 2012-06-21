Українські бійці високо оцінили пічку, яку розробив майстер із Черкас і доставили на фронт у зону ООС волонтери.
Місцева волонтерка Оксана Циганок, побачивши, як випробовують пічку на передовій, розповіла у Фейсбуку про це: «Диво-пічка, розроблена й виготовлена в Черкасах, дуже сподобалася досвідченим воїнам Юрієві Сєдому та Володимирові Ганницькому. Перший борщ, зварений за допомогою цього пристрою, просто чудовий. Пічка прекрасно варить, гарно гріє, а місця займає зовсім мало, що особливо сподобалося армійцям, адже це дуже зручно».
Такий трансформер легко перевозити з бліндажа у бліндаж: якщо позиції ЗСУ пересуваються вперед, її не залишать на старих позиціях через надвелику вагу або незручність перевезення. Її просто від’єднати від димоходу, встановити на розсувних ніжках і в такому вигляді використовувати як плиту для приготування їжі. Тож про гаряче для бійців на передовій тепер є кому подбати.