Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нещодавно Україну відвідала офіційна Бразильська технічна делегація, яка провела низку зустрічей з керівництвом ДСНС України та Міжрегіонального центру швидкого реагування в місті Ромни Сумської області.
Голова Спеціалізованого командування (начальник штабу) Корпусу воєнізованої пожежної охорони Федерального округу Бразилія Алан Алешандре Араужо та начальник відділу міжнародних зв’язків відомства Фабіо Морейра Сілва відвідали об’єкти інфраструктури Центру, навчально-тактичний полігон, класи, спортивний клуб «Рятувальник», ветеринарну клініку, музейний комплекс, ознайомилися з будівництвом центру, де готуватимуть водолазів.
Начальник МЦШР ДСНС України Сергій Біляєв розповів бразильським колегам про діяльність Центру, ознайомив з його можливостями, завданнями та зонами відповідальності.
У свою чергу гості поділилися досвідом організації, професійного відбору, підготовки персоналу, проведення рятувальних операцій у Бразилії, наголосивши, що під час стихійних лих не повинно бути кордонів у наданні взаємної допомоги.