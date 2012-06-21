Образ змії з острова Мадагаскар виграв фотоконкурс Британського екологічного товариства в 2019 році.

Британське екологічне товариство оголосило переможців свого щорічного фотоконкурсу, перше місце в якому зайняв образ мадагаскарської змії на дереві.

Переможець фотоконкурсу фотограф ©Роберто Гарсія Роа сказав: «На жаль, багато районів Мадагаскару відчувають величезний антропогенний тиск, включаючи браконьєрство і пожежі, і великих змій стає все важче побачити. Під час мого візиту на Мадагаскар я мав задоволення знайти цю видатну змію і сфотографувати її.

Щоб запропонувати драматичний сценарій, що відображає умови, від яких страждають ці рідкісні змії, я використовував зовнішнє червоне світло як джерело світла і сильного розмиття для захоплення навколишнього середовища».

Фото переможців експонуватимуться на щорічній конференції товариства в Белфасті з 10 по 13 грудня. Потім їх виставлять для показу в музеї Ольстера з 11 лютого 2020 року.

«Урядовий кур’єр» наводить призерів та переможців Британського екологічного товариства в категоріях конкурсу, зокрема описи фотографів.

Загальний призер: Осіння текстура, автор ©Михайло Капичка

Березовий ліс восени в Могильовській області, Білорусь.

Абсолютний переможець: автор ©Ніланджан Чаттерджі: Flames in flumes

«Самець сизої водорості (Phoenicurus fuliginosus) фотографується в своєму середовищі проживання, де він шукає випадкових поденок і комах, що виходять з води».

Ви бачите те ж саме, що і я? автор ©Пабло Хав'єр Мерло

«Корова і птах чіманго Мілваго споглядають захоплюючий канал Бігль (між Чилі та Аргентиною), де море і південні гори Анд самі малюють пейзаж».

Захоплення зміни рослинності тундри, автор ©Джергана Даскалова

«Тундра прогрівається швидше, ніж у будь-якому іншому регіоні світу, але ми можемо оглянути тільки невеликі ділянки цих швидко мінливих ландшафтів пішки. Використовуючи безпілотники, ми можемо отримати більш повну картину того, як зміна клімату змінює північні екосистеми.

На острові Qikiqtaruk-Herschel, (Канада), це означає, що потрібно носити з собою багато великих сумок, заповнених обладнанням, і влаштовувати пікнік серед купин з бавовняної трави».

Флуоресценція, автор ©Роберто Гарсія Роа

«Флуоресценція – це біологічне явище, що спостерігається в тваринному світі, від бактерій до тварин, включаючи цього маленького скорпіона, виявленого на Мадагаскарі».

За любов до Фламінго, автор ©Пітер Хадсон

«Фламінго – це не лише ноги і шиї, але які вони граціозні і захоплюючі.

Коли я літав високо над озером Магаді, (Кенія), я спостерігав, як ця зграя створила форму серця».

Арлекін, автор ©Крістіан В. Валенсія

«Під час глобальної екологічної кризи жабам-Арлекін загрожує неминуче зникнення. Наш харизматичний Atelopus spurrelli один крокує через джунглі колумбійського Чоко, борючись за виживання».

Щорічна стрижка носорога, автор ©Моллі Пенні

«Під час мого перебування в Південній Африці мені пощастило брати участь в обрізанні ріг чотирьох південних білих носорогів. У носорогів щорічно обрізають роги, щоб запобігти їх вбивство. Це був дивовижний досвід, який я ніколи не забуду».

Сплячі нерухомо лячечки бджіл, автор ©Фелікс Форнофф

«Бджільництво (Megachile) потомство розвивається в гніздах, зроблених з черенкоподібного листя. Пігментація очей лялечок вказує на близький кінець метаморфоз і прихід весни у їх життя».

Маленький воїн, автор ©Роберто Гарсія Роа

«Розмір має значення в природі, але не завжди. Павуки – цікаві тварини, які виробили різні стратегії (наприклад, отруту або їх складні тканини), щоб впоратися з проблемою бути меншим, ніж їхні жертви або хижаки. Наприклад, цей крихітний павук, якого я знайшов у Малайзії, зловив мурашку, розмір якого був набагато більшим за павука».

Маленький крихітний світ, автор ©Санн Говарта

«Цей крихітний гриб (Мікена) ріс всередині гнилого стовбура дерева».

Глобальне танення, автор ©Гергана Даскалова

«Арктика швидко нагрівається, але більшості з нас важко уявити, наскільки великі зміни в північних екосистемах. Тут людський силует менший, ніж розмір регресивного спаду танення на острові Кікіктарук-Гершель в Канаді».

Пильний, автор ©Крістіан В. Валенсія

«Sibon nebulatus подорожує. Він вважається провідним нічним актором, подорожуючим нижньою рослинністю в пошуках здобичі, самок і домівки».

Чому лінивець перейшов дорогу? автор ©Ендрю Витворт

«Я їхав з півострова Оса, розташованого в південній частині Тихого океану Коста-Ріки, в темний штормовий день. На щастя, лінивець-самка (Bradypus variegatus) ледь не перейшла дорогу, і водій Тойоти помітив її вчасно і загальмував».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»