Британський безпілотник Zephyr 26 діб безперервно кружляв у небі. За найтриваліший період успішного польоту без посадки було перевірено технічні можливості всіх систем і виконано всі поставлені інженерерами завдання.
Французька авіабудівна компанія Airbus встановилп новий світовий рекорд. Під час успішних тривалих випробувань британський військовий безпілотник Zephyr S майже 26 діб безперервно кружляв у небі без посадки. Наразі результат 25 днів 23 години 57 хвилин став найтривалішим. Випробування пройшли за допомогою і частковим фінансуванням військових сил Великобританії. Наступна подорож Zephyr S стартує з льотного поля Віндхем в Австралії до кінця 2018 року.
Надлегкий безпілотний літальний апарат Zephyr з двома електромоторами, що поповнюють заряд від сонячних батарей розробила оборонна компанія QinetiQ в Великобританії. Дрон був створений для спостереження за територією Землі, дослідження її атмосфери, збору найактуальнішої і достовірної інформації про різні місцевості з високим рівнем деталізації. Після низки доробок кінцева версія дрона вагою в 75 кг має розмах крил 25 метрів, і може переносити вантаж у 5 разів більший за власну масу. Дрон здатний підніматися в повітря на висоту до 21 500 метрів і теоретично кружляти в повітрі до 45 днів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»