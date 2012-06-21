Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Всеукраїнська асоціація переселенців, Мінрегіон, Держмолодьжитло і організація Мій.дім.юа розробили постанову, яка дозволить учасникам програми «Доступне житло» самостійно вибирати житлові об’єкти від забудовника, повідомляє ІА «Вчасно».
«Ключове положення цієї постанови полягає в тому, що переселенці зможуть самостійно підшукувати собі забудовників і житлові об’єкти не зі списку, врахованого в програмі. Таким чином, більше переселенців зможуть скористатися програмою «Доступне житло» в повному обсязі », — зазначає голова Всеукраїнської асоціація переселенців Руслан Калінін.
Так, через непривабливість житлових об’єктів, які передбачено в рамках програми, зокрема, в Донецькій області, не вдалося освоїти виділені гроші. Руслан Калінін також зазначив, що проблема Донеччини — відсутність нового будівництва. Багато забудовників не хочуть вкладати гроші в будівництво нерухомості в містах, близьких до зони ведення бойових дій.
«Донецька область лідирує за кількістю зареєстрованих переселенців. За квотним розподілом саме вона отримала найбільшу суму на реалізацію програми «Доступне житло», але ціна за квадратний метр досить висока і об’єкти не надто привабливі, тому програмою скористалися лише кілька сімей, але постанова покликана це змінити », — розповів Руслан Калінін.
Постанову вже затверджено і підписано міністром регіонального розвитку, наразі триває узгодження документа з профільними міністерствами. Орієнтовно, програма запрацює у вересні, зазначив Руслан Калінін.
«Будувати житло за такими програмами для переселенців буде в першу чергу економічно вигідно для них же самих, адже всі витрати на проектування, підготовчі моменти візьме на себе держава. Тому і вартість одного квадратного метра житла буде меншою. Звісно, що таке житло ніхто не будуватиме у безпосередній близькості до лінії зіткнення. Проте його вигідно зводити в таких великих містах, які знаходяться під Україною, як Маріуполь та Сєвєродонецьк», — зазначив «Урядовому кур’єру» фахівець будівельного ринку Ярослав Кучеренко.
За його словами, чимало будівельних компаній нашої країни також брало найактивну участь у зведенні військових об’єктів — валів, опорних пунктів тощо.