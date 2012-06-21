Прем’єр-міністр Володимир Гройсман ініціює вдосконалення системи державних будівельних норм у будівництві доріг. Передовсім урядовці звертатимуть увагу на безпосереднє будівництво дорожнього полотна і дотримання правил безпеки.
Під час тематичної наради Прем’єр нагадав, що Кабінет Міністрів спрямовує значний ресурс на будівництво доріг. В уряді оцінюватимуть ефективність освоєння коштів за такими індикаторами, як протяжність оновлених магістралей, їхній рівень безпеки, дотримання вимог щодо якості полотна. «Удосконалення нормативної бази, на основі якої формуються проекти дорожнього будівництва, — це актуальне питання. Адже якість будівництва й безпеку руху слід закладати на етапі проектів», — означив позицію Прем’єр.
Учасники зібрання погодилися, що такий підхід перегукується з нормами презентованої торік програми «500—500—1000». Це був план будівництва 500 кільцевих розв’язок, 500 острівців безпеки, 1000 наземних пішохідних переходів на дорогах України. Однак проблема виникає через те, що нині всі дозвільні процедури потребують надмірних витрат часу. На думку дорожників, удосконалення та оптимізація процедурних рішень сприятиме пришвидшенню процесу.
Тому Володимир Гройсман наголосив: «Ми залучаємо мільярди на модернізацію доріг, але виникає питання про будівельні норми. Нам потрібно швидко їх змінити. Потрібні нові проекти й будівельні рішення для ефективного використання коштів. Слід задати напрям, як проектувати, якими мають бути правила руху, швидкість».
За підсумками заходу глава уряду запропонував до кінця лютого — початку березня вийти на нові нормативні рішення в будівництві доріг і внести коригування до чинних будівельних проектів. «Потрібно скоригувати всю проектну документацію. Це не проблема», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Володимира Гройсмана.
До речі, в січні міністри підтримали ініціативу Прем’єра створити координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»