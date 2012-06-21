Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж січня-квітня поточного року до місцевих бюджетів Вінниччини надійшло понад 31,1 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
За словами начальника головного управління ДФС у Вінницькій області Руслана Осмоловського, ця сума перевищує прогнозовану на 5,8 мільйона гривень та на 12,5 мільйона більша від надходжень за аналогічний період минулого року. Зауважимо, що податок на нерухомість платники сплачують за минулий рік за ставками та з використанням пільг, які були законодавчо визначені. Ставки та пільги встановлюють органи місцевого самоврядування. Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх частку. Разом з тим, він сплачується лише за ту площу, яка перевищує пільгову. Зі слів Руслана Осмоловського, до першого липня цього року повідомлення – рішення про суму нарахованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, буде надіслано власникам «понаднормових» квадратних метрів житлової площі.