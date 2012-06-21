Київський міський центр зайнятості (КМЦЗ) розпочав створення банку резюме випускників навчальних закладів, який допоможе з пошуком і підбором кадрів на запити роботодавців. Про це повідомила прес-служба КМЦЗ.
«З метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці та укомплектування підприємств міста кадрами Київський міський центр зайнятості розпочав створення банку резюме випускників навчальних закладів. Це буде онлайн-технологія швидкого пошуку і підбору кадрів на запити роботодавців, — розповів директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич. — Заплановано поступово переводити послуги з профорієнтації на онлайн-платформу. Це переведення семінарів у режим вебінарів, тестування в режимі онлайн, надання профконсультацій по скайпу».
Нині служба зайнятості запланувала масштабну реструктуризацію. Її суть полягає в тому, що частково функції базових центрів зайнятості передадуть до регіональних центрів зайнятості, тобто їх розвантажать від додаткового документообігу, буде мінімізовано адміністративне навантаження, підвищиться ефективність роботи.
Відділ соціально-правових питань
«Урядового кур’єра»