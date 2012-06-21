Жінки, які боронили нашу землю від ординських зайд на сході України, волонтерки й військові журналістки стали учасницями етнопоказу, проведеного в межах мистецького проекту «Українські Амаzонки». Серед 25 красунь 15 — із Дніпра.
Захід організувало Міністерство інформаційної політики спільно з Дніпровською міською радою та ГО «Всесвітній день вишиванки». «Ми завжди повинні пам’ятати, що українські жінки разом із чоловіками і на рівні з ними обороняють свою землю від російської агресії. Вони справжні героїні, але при цьому залишаються чарівними, вишуканими й самобутніми. Наш проект показує їх такими», — зазначив міністр інформаційної політики Юрій Стець.
До показу влаштували експозицію етнокартин родини художників Романа та Надії Федин. У залі можна було побачити мурали «Українські Амаzонки», на яких зображено сучасних жінок-військових у костюмах із півночі, півдня, заходу та сходу України. Було представлено старовинні строї з колекції традиційного вбрання етногалереї «Спадок».
«Наше місто зустріло першу хвилю російської агресії, стало форпостом, що зупинив її. Дніпро — основне місто, яке надавало волонтерську допомогу й підтримку армії. Багато людей, котрі беруть участь в операції Об’єднаних сил, — вихідці із Дніпра», — зазначив секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара.
Дніпро стало третім містом, де відбувся етнопоказ «Українські Амаzонки», повідомляє прес-служба Мінінформполітики. У вересні його побачили у Львові, а в травні приймала столиця.
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