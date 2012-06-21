Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Нині в світі є потужності для зберігання сирої нафти на рівні 1,6 млрд барелів, а, за прогнозами аналітиків, до липня 2020 року буде видобуто 1,8 млрд барелів. Все це безумовно позначиться на цінах на нафту, які й без того залишаються доволі низькими. Тому виробники будуть вимушені скороти обсяги видобутку «чорного» золота.
Деякі аналітики говорять про те, що нафти почали видобуватися настільки багато, що на певний час необхідно взагалі відмовитися це робити.
«Не бачу жодних апокаліптичних картин у найближчому майбутньому. Це все нісенітниці, які не мають під собою жодних підстав. Окремі експерти спеціально так кажуть. Країни не можуть зовсім перестати видобувати нафту, проте обмежити цей процес можуть. І потужностей для зберігання нафти достатньо», - таку думку «Урядовому кур’єру» висловив аналітик Геннадій Рябцев.
А от енергетичний експерт Дмитро Марунич впевнений, що проблеми, пов’язані з нестачею вільних потужностей для зберігання сирої нафти є: «Але все-таки до літа країни, які видобувають нафту, будуть змушені скороти ці обсяги. Справді, впав попит на нафту в період дії у багатьох країнах карантину, в тому числі, у Китаї, який є найбільшим споживачем не лише нафти, а будь-яких інших ресурсів. Але це все, як на мене, триватиме не так довго і ринок повернеться до свого звичного стану».