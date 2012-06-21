Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Жорсткі заходи, покликані зупинити епідемію коронавірусу в Європі, можуть опосередковано вплинути на врожай ранніх овочів та ягід у ЄС. Річ у тім, що велика кількість фермерських господарств у країнах Євросоюзу запрошувала на збір весняної городини, полуниць та черешень працівників зі Східної Європи.
З одного боку збирання врожаю на свіжому повітрі у полі, де робітники мають змогу зберігати безпечну дистанцію одне від одного, цілком вкладається у вимоги, встановлені в умовах пандемії Covid-19. Проте країни Східної Європи обмежили пересування громадян і закрили свої кордони як на в’їзд, так і на виїзд, тому сезонні робітники не мають змоги виїхати на збирання врожаю. Проте й з тими робітниками, які зможуть дістатися до ферм, можуть виникнути проблеми. Адже вимога у дотриманні соціальної відстані ускладнює облаштування місць їхнього проживання на фермі. Бо нерідко в сезон збору врожаю на фермі може працювати до 100 працівників. І зазвичай на цей час вони живуть у великих приміщеннях, де встановлено багатоповерхові ліжка.
Найпершими через брак робочої сили може постраждати врожай білої спаржі, яка дозріває на полях Німеччини вже наприкінці квітня. А у Бельгії фермери побоюються не лише через спаржу, а й ранню полуницю. Перші партії цієї ягоди вже почали продавати з аукціону, але головний врожай лише очікується. Збирачів полуниці вже бракує, а ніжні ягоди не можуть чекати.
За підрахунками асоціації бельгійських фермерів, наразі на полях країни працюють лише 10 відсотків сезонних робітників від кількості, яка потрібна для того, щоб увесь врожай було зібрано вчасно та якісно. Тому асоціація закликала усіх бельгійців, які проживають недалеко від фермерських господарств, погодитися збирати врожай полуниці. Це принесе їм не лише додатковий прибуток. Їхня праця допоможе забезпечити бельгійські супермаркети свіжими ягодами.