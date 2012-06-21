Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

У Донецькій області, яка стосовно поширенню коронавірусної інфекції досі мала відносно комфортний статус зеленої зони, з наступного понеділка набирає сили дещо тривожніше зонування. Оскільки за останні дні тут фіксують збільшення випадків захворювання, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайний ситуація вже відреагувала на цю ситуацію і позбавила окремі населені пункти та райони статусу зеленої зони.

Зокрема до помаранчевої зони потрапило місто Вугледар, жителям якого тепер доведеться звикати до низки відповідних заборон і обмежень. І відразу чимало територій перебуватимуть у жовтій зоні: великі міста Бахмут, Краматорськ, Маріуполь, Мирноград, Слов’янськ, а також Великоновосілківський, Покровський та Слов’янський райони.

За минулу добу на Донеччині наявність хвороби підтвердили у 84 осіб, серед яких 8 дітей і 2 медичних працівники. Сумнівним лідером став нинішній адміністративний центр області — Краматорськ, де побільшало на 25 хворих. Зважаючи на складну ситуацію, місцева влада таки вже прийняла рішення про скасування усіх масових святкових заходів до Дня міста та Дня машинобудівника, раніше запланованих на 26 вересня.

Всього з початку поширення пандемії в регіоні підтверджено 2851 випадок. Вдалося подолати недугу 1494 особам, а 54 жителі області, на жаль, померли.